وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في جامعة الجوف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الجوف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أكاديمية بدرجة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ)، للسعوديين والسعوديات؛ وذلك للعمل بفروع كليات الجامعة في كل من سكاكا، والقريات، وطبرجل.

شروط وظائف جامعة الجوف:

وبيّنت الجامعة أن الشروط المطلوبة هي:

– أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية الثلاث (انتظاماً).

– امتداد التخصص في المراحل الدراسية الثلاث (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه)، ويستثنى من ذلك التخصصات التي لا تمنح درجة البكالوريوس.

– ألا يقل التقدير في جميع المراحل الدراسية عن جيد جداً أو ما يعادله.

– أن يكون حاصلاً على الدرجات العلمية من الجامعات السعودية، أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

الوثائق المطلوبة:

– صورة الهوية الوطنية.

– السيرة الذاتية.

– صورة من المؤهلات العلمية، والسجلات الأكاديمية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).

– صورة من المعادلات للوثائق من خارج المملكة.

طريقة التقديم على وظائف جامعة الجوف:

وأوضحت الجامعة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 29 ذي الحجة 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الاثنين الموافق 8 محرم 1443هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن التخصصات المطلوبة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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