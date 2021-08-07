وظائف شاغرة في الشركة السعودية للبوليمرات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للبوليمرات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف الشركة السعودية للبوليمرات:

وبيَّنت الشركة السعودية للبوليمرات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الحاسوب، علوم الحاسوب).

– مهندس إنتاج: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

التقديم على وظائف الشركة السعودية للبوليمرات:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 أغسطس 2021م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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