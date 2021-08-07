13 #وظيفة شاغرة في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “Expro”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية:

وبيّنت الهيئة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار رصد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والرفع بالتقارير.

– مستشار أول التنمية الاقتصادية والمحتوى المحلي.

– مستشار أول إدارة العقود.

– مستشار مراجعات المنافسات.

– مستشار كفاءة المشتريات.

– مستشار إدارة العقود.

– مستشار أول الطرح وعلاقات الموردين.

– محلل الأعمال/ الأصول والمرافق.

– مستشار إدارة الأداء.

– مستشار الطرح وعلاقات الموردين.

– مستشار الفئات/ الصحة والتأمين.

– مستشار أول التميز التشغيلي.

– مستشار أول تميز المشتريات.

التقديم على وظائف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات:

وأوضحت الهيئة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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