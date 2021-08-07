وظائف شاغرة للجنسين في جمعية رؤوف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جمعية رؤوف لرعاية الأيتام بعرعر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجمعية في مدينة عرعر.

تفاصيل وظائف جمعية رؤوف لرعاية الأيتام:

وبيّنت جمعية رؤوف أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تنفيذي.

– محاسب.

– مسؤول علاقات عامة وإعلام.

– مسؤول تقنية معلومات.

– باحث اجتماعي.

– مسؤول برامج وأنشطة.

طريقة التقديم على وظائف جمعية رؤوف لرعاية الأيتام:

وأوضحت جمعية رؤوف، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني، والتقديم مستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 2 محرم 1443هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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