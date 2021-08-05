وظائف إدارية شاغرة لدى شركة نسما

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، على مسمى “مشرف تصدير بحري/ جوي”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “نما للشحن” في محافظة الخبر.

شروط وظائف شركة نسما القابضة:

وبيّنت شركة نسما، أنَّ الوظائف متاحة للجنسين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة فأعلى، ويفضل وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة نسما القابضة:

وأوضحت شركة نسما، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 5 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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