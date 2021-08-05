وظائف شاغرة بفروع مستشفى الملك فيصل التخصصي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وهندسية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– طبيب متخصص/ جراحة القولون والمستقيم (الرياض).

– استشاري جراحة عظام (الرياض).

– كبير أخصائي تقنية قلب وأوعية دموية (الرياض).

– كبير أخصائيي العلاج الاشعاعي (الرياض).

– كبير أخصائيي علاج تنفسي (الرياض).

– عالم اكلينيكي (الرياض).

– أخصائي مختبر (الرياض).

– محلل المعلومات الصحية (الرياض).

– مسؤول توظيف كبار الموظفين (الرياض).

– مدير قسم إدارة نظم المستخدم النهائي (الرياض).

– منسق إداري أول (الرياض).

– مندوب سفر (الرياض).

– كاتب جناح (الرياض).

– عامل نظافة (الرياض).

– محلل التكامل (جدة).

– مسؤول السلامة الصحية المهنية (المدينة المنورة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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