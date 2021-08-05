وظائف إدارية وصحية شاغرة لدى تطوير التعليم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مركز الأمير سلطان بالروابي في مدينة الرياض، وبمدينة سناد للتربية الخاصة في منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة تطوير التعليم القابضة:

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق خدمات مستفيدين (الرياض).

– أخصائي نطق وتخاطب (الرياض).

– مقدم رعاية (مكة المكرمة).

– مساعد إداري (مكة المكرمة).

التقديم على وظائف شركة تطوير التعليم القابضة:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).



شارك الخبر