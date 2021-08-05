وظائف إدارية شاغرة في شركة الحاج حسين رضا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في كل من المنطقة الشرقية، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة الحاج حسين علي رضا:

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مراجع داخلي (الشرقية): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، إدارة أعمال).

– محلل أمن المعلومات (جدة): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (نظم المعلومات، أو هندسة الكمبيوتر).

التقديم على وظائف شركة الحاج حسين علي رضا:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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