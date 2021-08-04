وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للزكاة والدخل في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير دراسات اللجان الابتدائية.

– محلل تطوير العمليات الرئيسي.

– مسؤول تقديم الخدمات.

– مدقق حسابات مساعد.

– مدقق حسابات أول.

التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:

وأوضحت الهيئة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 4 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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