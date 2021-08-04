11 #وظيفة شاغرة لدى مشروع البحر الأحمر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت شركة البحر الأحمر، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المراقبة البيئية وتحسينها.

– المدير التنفيذي للعمليات البيئية.

– مدير إنشاءات أول.

– أخصائي معلومات المشروع.

– مدير تجاري مساعد.

– مدير أول عمليات الأمن.

– مدير أول التسليم الأمني.

– مدير الإنشاءات.

– مدير أول معلومات المشروع.

– محاسب.

– مدير مشروع.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت شركة البحر الأحمر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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