وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة سيمينس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الخبر، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأبرزت شركة سيمينس الألمانية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس مبيعات أول (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

– مدير مبيعات أنظمة الحريق (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

طريقة التقديم على وظائف شركة سيمينس:

وأوضحت سيمينس الألمانية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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