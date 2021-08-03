وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة صدارة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة صدارة للكيميائيات:

وأبرزت شركة صدارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي العلاقات العامة.

– أخصائي مصادر المواد والخدمات.

– أخصائي تقني تخطيط الموارد.

– مهندس تصنيع.

– محلل أول تقني التطبيقات.

– مستشار مشتريات.

التقديم على وظائف شركة صدارة للكيميائيات:

أوضحت شركة صدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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