وظائف إدارية شاغرة لدى شركة فيديكس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة فيديكس للشحن والنقل السريع “FedEx”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المملكة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة فيديكس:

وأبرزت شركة فيديكس، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممثل خدمة العملاء رئيسي.

– مساعد ممثل خدمة العملاء.

– ممثل خدمة العملاء.

– ممثل أول خدمة العملاء.

طريقة التقديم على وظائف شركة FedEx:

أوضحت شركة فيديكس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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