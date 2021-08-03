وظائف شاغرة بفروع مستشفى الملك فيصل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– استشاري مساعد الرعاية المركزة (الرياض).

– استشاري مساعد أمراض الكلى (الرياض).

– استشاري مساعد طب الأورام (الرياض).

– استشاري أعصاب (الرياض).

– طبيب متخصص/ وحدة الغدد الصماء (الرياض).

– طبيب متخصص/ العظام والتجميل (الرياض).

– أخصائي تصوير الأشعة الصوتية (الرياض).

– أخصائي التصوير الإشعاعي (الرياض).

– منسق مكافحة العدوى (الرياض).

– أخصائي مختبر أجنة (الرياض).

– كبير التقنيين الطبيين (الرياض).

– تقني أول شبكات واتصالات (الرياض).

– مساعد أول سلسلة الإمدادات (الرياض).

– سكرتير أول (الرياض).

– كاتب جناح (الرياض).

– سكرتير ثانٍ (جدة).

– استشاري جراحة أطفال (المدينة المنورة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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