وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة النهدي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تسويق أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق).

– مدير امتياز عمليات برنامج الولاء: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– أخصائي ضمان الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية.

التقديم على وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأوضحت شركة النهدي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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