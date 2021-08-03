وظائف شاغرة بفروع شركة ندى في 4 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة ندى للإنتاج والتصنيع الزراعي والغذائي، التابعة لمجموعة شركات العثمان القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والخبر، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة ندى:

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مخطط الطلبات (عدد 3 وظائف للجنسين/ الرياض، وجدة، والخبر).

– عارض منتجات/ تاجر (للرجال/ الجبيل).

طريقة التقديم على وظائف شركة ندى:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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