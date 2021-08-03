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#وظائف شاغرة بفروع شركة الحاج حسين رضا
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الدبلوم العالي في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، هندسة السيارات)، أو أي تخصص هندسي ذي الصلة؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في كل من جدة، والجبيل.
تفاصيل وظائف شركة الحاج حسين علي رضا:
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير الخدمة (جدة).
– مدير الخدمة (الجبيل).
التقديم على وظائف شركة الحاج حسين علي رضا:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 أكتوبر 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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