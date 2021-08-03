وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت جامعة الملك سعود أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل أداء (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الموارد البشرية.

– مساعد قانوني (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص القانون.

– مدرس قسم التدريب (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التمريض، أو العلوم الطبية التطبيقية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 ذي الحجة 1442هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الاثنين الموافق 8 محرم 1443هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).



شارك الخبر