وظائف إدارية شاغرة في شركة السودة للتطوير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة أبها.

تفاصيل وظائف شركة السودة للتطوير:

وبيّنت شركة السودة للتطوير، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي محاسبة المشروع: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مستشار محاسبة عامة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال)، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على وظائف شركة السودة للتطوير:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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