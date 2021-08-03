وظائف صحية شاغرة في مستشفى قوى الأمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “صيدلاني”؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الدمام.

شروط وظائف مستشفى قوى الأمن بالدمام:

وبيّنت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص الصيدلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن بالدمام:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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