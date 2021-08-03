وظائف إدارية شاغرة في جمعية قادر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جمعية الشباب للتنمية الذاتية “قادر” بالرياض، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجمعية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جمعية الشباب للتنمية الذاتية:

وأبرزت جمعية قادر، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مراجع داخلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة).

– محاسب مالي: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص المحاسبة.

طريقة التقديم على وظائف جمعية قادر:

وأوضحت جمعية قادر، أنّ على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على بريد الجمعية الإلكتروني: ([email protected])، مشيرة إلى أن التقديم مُتاحٌ بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أغسطس 2021م.



شارك الخبر