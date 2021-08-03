21 #وظيفة شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للزكاة والدخل في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل أول المخاطر الإستراتيجية.

– محلل الأداء المؤسسي.

– محلل المعلومات الفنية.

– محلل أبحاث ودراسات ضريبية.

– أخصائي اقتصادي.

– محلل رئيسي الأداء المؤسسي.

– مدير المخاطر الإستراتيجية.

– مدقق مساعد.

– مدير حسابات أول.

– محلل بيانات رئيسي.

– مدير بحوث النمذجة والامتثال.

– باحث قانوني مساعد.

– محلل مساعد الزكاة وضريبة الدخل.

– محلل نظم معلومات رأس المال البشري.

– مسؤول العلاقات الدولية.

– محقق التهرب الضريبي.

– محقق مساعد التهرب الضريبي.

– محقق التهرب الضريبي رئيسي.

– محقق أول التهرب الضريبي.

– محلل الأداء المؤسسي.

– مدير الحسابات الرئيسي.

التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:

وأوضحت الهيئة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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