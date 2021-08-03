وظائف هندسية شاغرة في الاتصالات السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس أول تصميم البنية التحتية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الإلكترونيات، هندسة التكنولوجيا، هندسة الاتصالات).

– مهندس تصميم البنية التحتية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الإلكترونيات، هندسة الاتصالات).

طريقة التقديم على وظائف STC:

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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