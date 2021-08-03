وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الخرج، ورابغ.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير أقسام الصحة والسلامة والأمن (الخرج): شهادة البكالوريوس في تخصص الصحة والسلامة، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مشغل/ إدخال البيانات (رابغ): شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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