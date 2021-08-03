وظائف شاغرة بفروع شركة تطوير التعليم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وتعليمية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مركز الأمير سلطان بالروابي في مدينة الرياض، وبمدينة سناد للتربية الخاصة في منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة تطوير التعليم القابضة:

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي بصريات (الرياض).

– مساعد إداري (الرياض).

– أخصائي تخاطب (مكة المكرمة).

– أخصائي سمعيات (مكة المكرمة).

– أخصائي نفسي (مكة المكرمة).

– معلم تربية بدنية (مكة المكرمة).

– معلم تربية خاصة (مكة المكرمة).

– معلم تربية فنية (مكة المكرمة).

– مساعد معلم (مكة المكرمة).

– وكيل مدرسة (مكة المكرمة).

– إداري أول (مكة المكرمة).

التقديم على وظائف شركة تطوير التعليم القابضة:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أغسطس 2021.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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