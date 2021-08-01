وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمشروع البحر الأحمر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت شركة البحر الأحمر، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول المشتريات.

– مدير التكلفة.

– مدير إدارة الأمن.

– مدير الإنشاءات.

– مدير الهندسة الإنشائية.

– مدير أول الهندسة الكهربائية.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت شركة البحر الأحمر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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