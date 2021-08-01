وظائف إدارية وهندسية شاغرة في نسما القابضة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من الخبر، ومكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة نسما القابضة:

وبيّنت شركة نسما، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مطور تطبيقات (الخبر).

– مشرف ميداني/ مرافق (مكة المكرمة).

– أخصائي كهرباء/ الصيانة (مكة المكرمة).

– مراقب عمال/ ورشة (مكة المكرمة).

– أخصائي ميكانيكا/ الصيانة (مكة المكرمة).

– محاسب رواتب (مكة المكرمة).

– مدير مراقبة المشروع (مكة المكرمة).

التقديم على وظائف شركة نسما القابضة:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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