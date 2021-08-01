الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-01

سعود الطبية تفتح باب التقديم على عشرات الوظائف الصحية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، اليوم الأحد، توفر عشرات الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء.

التخصصات المتاحة

وكشفت المدينة عن حاجتها لأطباء استشاريين في تخصصات مختلفة، وكذلك وظيفة طبيب نائب، وأخصائي غير طبيب في التمريض والتروية القلبية، وفني “تروية قلبية وكهرباء قلب”.

رابط التقديم

وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية أن الوظائف للمواطنين فقط، لافتة إلى أنه لمعرفة تفاصيل الوظائف ومواعيد التقديم يجب الدخول على بوابتها الإلكترونية عبر الرابط التالي (اضغط هنا).



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