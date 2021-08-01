علامات تشير إلى اختراق حسابات البث الخاصة بك

محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

يمكن للمتسللين اختراق حسابات البث الخاصة بنا مثل نتفلكس، والوصول إلى قائمة المفضلة لدينا وإضافة اختياراتهم الخاصة، بالإضافة إلى الاستفادة من حسابنا مجاناً. والأسوأ من ذلك، يمكنهم سرقة المعلومات الشخصية من ملفنا الشخصي.



ولتجنب الوقوع في هذه المشكلة، أورد موقع “ إم إس إن” الإلكتروني، بعض المؤشرات التي قد تدل على أن حساب البث الخاص بنا قد تعرض للاختراق، على النحو التالي:

ظهور عروض غريبة

يعد التحقق من العروض غير المعتادة أحد أسهل الطرق لمعرفة ما إذا كان حساب البث الخاص بك قد تم اختراقه، وفقًا لفاوستو أوليفيرا، مهندس الأمان الرئيسي في شركة أكسيبتو، تحتوي معظم خدمات البث على قائمة "متابعة المشاهدة" أو قائمة "تمت مشاهدتها مؤخرًا". إذا رأيت عروض في إحدى هذه القوائم لم تشاهدها، فهذه علامة على أن شخصًا آخر لديه حق الوصول إلى حسابك. اسأل أصدقائك أو عائلتك عما إذا كانوا قد شاهدوا تلك العروض. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون حسابك مخترقاً. قم بتغيير إعداداتك على الفور.

محاولة غير عادية لتسجيل الدخول

إذا كنت لا تزال غير متأكد مما إذا كان حسابك قد تعرض للاختراق، فتحقق من عمليات تسجيل الدخول الأخيرة، أو نشاط بث الجهاز الأخير، أو قسم إدارة أجهزتك في حسابك. ستجد هنا قائمة بجميع الأجهزة التي سجلت الدخول إلى حسابك. ابحث عن أي شيء غريب قد يكون دليلًا. على سبيل المثال، ربما تستخدم منتجات آبل فقط وترى تسجيل دخول من جهاز أندرويد، أو أنك تستخدم التلفزيون فقط، وترى أن إكس بوكس قد قام بتسجيل الدخول إلى حسابك. يعد الجهاز المريب مؤشرًا جيدًا على أن شخصًا غريبًا يستخدم حسابك.

تمت ترقية حسابك

إذا رأيت قنوات إضافية فجأة في حسابك الخاص، فربما يكون المخترق قد أجرى بعض الترقيات عليه للحصول على أعلى قدر من المتعة.

ماذا تفعل إذا كنت تشك في أن حسابك قد تم اختراقه.

إذا كنت تعتقد أن حسابك قد تم اختراقه، فقم بتغيير كلمة المرور الخاصة بك على الفور، وعندما تسألك الخدمة عما إذا كنت تريد تسجيل الخروج على جميع الأجهزة، فقم بذلك. سيؤدي هذا إلى قطع اتصال المتسلل بحسابك.

بعد ذلك، تحقق لمعرفة ما إذا كانت هناك أي رسوم إضافية على حسابك لم تقم بإضافتها، مثل الخدمات الإضافية أو طلب الأفلام غير المرغوب فيها. إذا وجدت بعض الرسوم غير العادية، فاتصل بقسم خدمة العملاء في خدمة البث لحل المشكلة.