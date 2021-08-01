دراسة تؤكد أن متحور "دلتا" يشكل خطرا "شديدا" على الحوامل

محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

حذر علماء من أن سلالة دلتا من فيروس "كورونا" المستجد قد تشكل "مخاطر كبيرة" على النساء الحوامل، وناشدوهن سرعة التطعيم باللقاح.



ووجدت دراسة في جامعة أوكسفورد أن أكثر من 99% من النساء الحوامل اللواتي يدخلن المستشفى بسبب إصابتهن بـ(كوفيد-19) لم يحصلن على تطعيم، وينتهي المطاف بواحدة من كل عشرة داخل العناية المركزة.

ووصف معدو الدراسة النتائج التي توصلوا إليها بأنها "مثيرة للقلق للغاية".

ووجدت الدراسة التي استخدمت بيانات من نظام مراقبة التوليد في المملكة المتحدة، أن أكثر من 3300 امرأة حامل تم إدخالهن إلى المستشفى بسبب أعراض (كوفيد-19) منذ بداية الوباء، فيما تم قبول حوالي 200 امرأة حامل الأسبوع الماضي.

ووجد الباحثون أن شدة المرض قد تفاقمت مع مرور الوقت.

وذكرت الدراسة أن أقل من ربع النساء الحوامل اللاتي تم إدخالهن خلال الموجة الأولى من انتشار فيروس كورونا المستجد أبلغن عن أعراض معتدلة أو شديدة، وذلك بالمقارنة مع 45% من اللاتي أصبن بمتحور "دلتا".

وتابعت أنه رغم ذلك، فمن بين 742 امرأة تم إدخالهن إلى المستشفى منذ 1 فبراير/ شباط الماضي، تلقت 4 حوامل فقط جرعة واحدة من اللقاح، ولم يتلق أي منهن الجرعتين.

وعلقت ماريان نايت، كبيرة الباحثين في الدراسة: "إنه لأمر مقلق للغاية أن دخول النساء الحوامل إلى المستشفى المصابات بـ(كوفيد-19) آخذ في الازدياد، وأن النساء الحوامل يبدو أنهن أكثر تضررا من متحور "دلتا"، ولكن الأخبار الجيدة للغاية هي أن عددا قليلا جدا من الحوامل اللاتي تم تطعيمهن أدخلوا إلى المستشفى بفيروس "كورونا" المستجد".

وتابعت: "لا يمكنني التأكيد بقوة أكبر على أهمية تلقيح النساء الحوامل من أجل حمايتهن وحماية أطفالهن".

ومن المرجح أن تشجع نتائج الدراسة الجديدة النساء الحوامل على الحصول على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.