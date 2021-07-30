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#وظائف إدارية شاغرة لدى شركة نوماك
على مسمى مدير عمليات المصنع
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “مدير عمليات المصنع”؛ وذلك للعمل بمحطات تحلية المياه في محافظة رابغ.
شروط وظائف شركة نوماك:
وأبرزت الشركة أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو أي تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.
التقديم على وظائف شركة نوماك:
وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 سبتمبر 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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