وظائف شاغرة لدى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “Expro”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية:

وبيّنت الهيئة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل أول/ قطاع إدارة الاستثمار العام: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال، أو الاقتصاد، أو الإدارة المالية)، أو في أي تخصص ذي الصلة.

– مستشار أول/ قطاع التمكين: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو المالية، أو الإدارة).

التقديم على وظائف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية:

وأوضحت الهيئة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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