وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة الفنار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الفنار- المتخصصة في مجال الصناعات والإنشاءات الكهربائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار:

وأبرزت شركة الفنار أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي الاتصالات البوابية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، الاتصالات)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مهندس الصحة والسلامة والبيئة: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة السلامة.

التقديم على وظائف شركة الفنار:

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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