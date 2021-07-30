وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مشروع البحر الأحمر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت شركة البحر الأحمر، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير نمذجة معلومات البناء: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الإنشاءات، أو الهندسة).

– مدير تجاري أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، مسح الكميات، إدارة الأعمال، المالية).

– موظف الاستقبال: شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت شركة البحر الأحمر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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