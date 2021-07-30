وظائف شاغرة للجنسين في شركة النهدي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول تسجيل المنتجات: شهادة البكالوريوس في تخصص الصيدلة، أو أي تخصص طبي ذي الصلة.

– مدير مراقبة الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة).

التقديم على وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأوضحت شركة النهدي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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