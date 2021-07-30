وظائف إدارية شاغرة في مشروع القدية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في جنوب غرب مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة القدية للاستثمار:

وبيَّنت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الامتثال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير التدريب والتطوير: شهادة الماجستير في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة القدية للاستثمار:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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