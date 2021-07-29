وظائف في جامعة تبوك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

أعلنت جامعة تبوك اليوم، عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية بدرجة أستاذ مساعد للرجال والنساء، وذلك في عدد من الكليات وفي تخصصات مُختلفة داخل مدينة تبوك وفي المحافظات.

التقديم على وظائف جامعة تبوك:

وأوضحت الجامعة أن تقديم الطلبات سيكون إلكترونياً ابتداء من اليوم، ويستمر حتى تاريخ 29 / 12/ 1442هـ وذلك من خلال موقع الجامعة الرئيسي هنا.

شروط التقديم على وظائف جامعة تبوك:

وأفادت الجامعة بأنه يشترط على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم حاصلاً على درجة (الدكتوراه) أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها مع ضرورة معادلة المؤهلات الصادرة من خارج المملكة، وأن يكون المتقدم حاصلاً على تقدير جيد فما فوق في درجة البكالوريوس, وأن تكون شهادة الدكتوراه في نفس التخصص وامتداداً لمرحلة البكالوريوس والماجستير أو في تخصص متسق معه حسب رأي المجالس المختصة.

وأيضاً أن تكون جميع مراحل دراسة المتقدم (بكالوريوس- ماجستير- دكتوراه) قد تمت بالانتظام الكامل وأن لا يتجاوز عمر المتقدم عن ٤٥ سنة، عند تاريخ الإعلان على الوظيفة، وأن يجتاز المقابلة الشخصية والمحاضرة العلمية وفق معايير المفاضلة المعتمدة.

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