وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة المشروعات الشرقية لأعمال المباني” في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظف استقبال (عدد وظيفتين).

– مشغل حاسب آلي.

– مفتش ضبط الجودة.

– نجار.

التقديم على وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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