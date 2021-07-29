21 #وظيفة شاغرة للجنسين في الهيئة الملكية بالجبيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أكاديمية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مدارس ومعاهد الهيئة، وبرنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع:

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاضرة رياضيات.

– محاضرة تصميم داخلي.

– محاضرة موارد بشرية.

– محاضرة محاسبة.

– محاضر هندسة ميكانيكية.

– محاضر هندسة كيميائية.

– محاضر لغة إنجليزية.

– محاضر حاسب آلي.

– محاضر محاسبة.

– محاضر هندسة ميكانيكية/ لحام.

– محاضر تقنية المعلومات.

– أستاذ مساعد المحاسبة (للرجال).

– أستاذ مساعد اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد (للرجال).

– أستاذ مساعد اقتصاد ومالية (للرجال).

– أستاذ مساعد الكيمياء (للرجال).

– أستاذ مساعد اللغة الإنجليزية (للرجال).

– أستاذ مساعد فيزياء (للرجال).

– أستاذ مساعد الرياضيات (للرجال).

– أستاذ مساعد هندسة ميكانيكية (للرجال).

– أخصائي تقني الأشعة (للجنسين).

– أستاذ مساعد تقنية المعلومات (للرجال).

التقديم على وظائف الهيئة الملكية بالجبيل:

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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