وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الأميرة نورة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين، للعام الجامعي 1442/1443هـ، على درجة (أستاذ مساعد) فما فوق، من حمَلة شهادة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بكليات ومعاهد الجامعة، وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

شروط وظائف جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن:

وبيّنت الجامعة، أنّ الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدمـ/ـة سعودي الجنسية.

– الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في التخصص المطلوب (المدرج في الإعلان) من مؤسسة تعليم عالٍ (سعودية أو غير سعودية) معترف بها من قبل وزارة التعليم.

– أن تكون الدراسة في المراحل الثلاث (بكالوريوس- ماجستير- دكتوراه) دراسة انتظام، أي لا يكون الحصول عليها بنظام (التعليم عن بعد، أو الانتساب).

– تحقيق شروط وزارة التعليم فيما يتعلق بدراسة مواد بنظام التعليم عن بعد والتعليم المدمج والتعليم الهجين.

– أن لا يقل التقدير في مرحلة البكالوريوس عن (جيد جدا).

– إذا كان المتقدم حاصلاً على أحد المؤهلات من جامعة غير سعودية، يشترط أن تكون الشهادة معادلة من وزارة التعليم العالي (مع ضرورة إرفاق المعادلة).

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– انطباق شروط التعيين لدرجة (أستاذ مساعد) فما فوق حسب القواعد التنفيذية للجامعة.

– اجتياز المقابلة الشخصية والمحاضرة التخصصية أو الدرس النموذجي (بحسب ما تحدده الكلية أو المعهد).

التقديم على وظائف جامعة الأميرة نورة:

وأوضحت الجامعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 22 ذي الحجة 1442هـ، وينتهي بنهاية يوم الخميس الموافق 26 ذي الحجة 1442هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الشروط والتخصصات والمستندات المطلوبة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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