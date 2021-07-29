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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

#وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

لحمَلة البكالوريوس في عدد من التخصصات

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والطائف.

تفاصيل وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي/ مهندس ضمان التدريب والأعمال (جدة).

– مسؤول أنظمة الدعم الأرضي/ التايفون (الطائف).

– نائب مدير الصيانة (الطائف).

طريقة التقديم على وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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