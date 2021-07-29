وظائف إدارية شاغرة لدى تطوير التعليم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمدينة التربية الخاصة في منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة تطوير التعليم القابضة:

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير السكن والضيافة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (فندقة، إدارة أعمال، تمريض، تربية خاصة).

– مشرف إدارة برنامج المستفيدين: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تربية خاصة، علوم صحية).

التقديم على وظائف شركة تطوير التعليم القابضة:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 يوليو 2021.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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