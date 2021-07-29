وظائف شاغرة للجنسين بمركز أرامكو الطبي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وهندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب قلب.

– مهندس ميكانيكي أول.

– طبيب أطفال عام.

– ممرض/ الرعاية الصحية السلوكية.

– محاسب مساعد.

– طبيب الأمراض الجلدية.

– ممرض أول/ العيادات الخارجية.

– ممرض أول/ الصحة السلوكية.

التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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