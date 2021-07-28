دوجي Doogee تعلن عن إطلاق هاتفها الذكي N40 Pro الجديد

محمد الفلاح - الأربعاء 28 يوليه 2021

أعلنت شركة دوجي Doogee عن إطلاق هاتفها الذكي N40 Pro الجديد، الذي يمتاز بتصميم نحيف وأبعاد مدمجة ويوفر وظيفة الشحن العكسي.



وأوضحت الشركة الصينية أن باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي الجديد تشتمل على شاشة قياس 6.52 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 720 x 1600 بيكسل مع درجة سطوع تبلغ 500 قنديلة/م2.

وينبض داخل هاتف دوجي N40 Pro الجديد معالج Helio P60 ثماني النوى ويعمل بسرعة تصل إلى 2 جيجاهرتز مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت.

وتروج الشركة الصينية للهاتف الذكي الجديد من خلال بطارية بسعة 9380 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن شحنها بقدرة تصل إلى 24 وات مع دعم وظيفة الشحن العكسي.

ويمكن استعمال الهاتف الذكي N40 Pro لشحن الأجهزة الموصلة به بقدرة تصل إلى 500 مللي أمبير ساعة عن طريق منفذ USB-C، ويظهر مستشعر بصمة الأصابع على جانب الجهاز.

وقامت الشركة الصينية بتركيب كاميرا رباعية على الجانب الخلفي للهاتف الذكي الجديد؛ حيث تعمل الكاميرا الرئيسية بشريحة سوني IMX350، بالإضافة إلى الكاميرا ذات الزاوية الواسعة وكاميرا الماكرو وكاميرا لالتقاط صور البورتيريه، وتعمل الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيسكل ومزودة بمستشعر سامسونج S5K3P3.

ويدعم الهاتف الذكي الجديد دوجي N40 Pro الجديد بطاقتي SIM وشبكة 4G وشبكة الواي فاي Wifi 802.11 ac/a/b/g/n، بالإضافة إلى النظام العالمي لتحديد المواقع GPS وGlonass وBeidou ومستشعر الاقتراب ومستشعر G والبوصلة المغناطيسية.