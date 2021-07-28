وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة السنبلة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة السنبلة لتصنيع المواد الغذائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة السنبلة:

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد مدير تخطيط المبيعات وخدمة العملاء (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير أول تطوير الأعمال (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، المالية)، أو التخصصات ذات الصلة.

التقديم على وظائف مجموعة السنبلة:

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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