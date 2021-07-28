وظائف إدارية شاغرة لدى المجلس الصحي السعودي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن المجلس الصحي السعودي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “مدير إدارة التبادل البيني للمعلومات”؛ وذلك للعمل بمقر المجلس الرئيسي في مدينة الرياض.

شروط وظائف المجلس الصحي السعودي:

وبيّنت إدارة المجلس أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الماجستير في تخصص المعلوماتية الصحية، أو أي تخصص آخر ذو صلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف المجلس الصحي السعودي:

وأوضحت إدارة المجلس أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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