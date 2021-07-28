الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-28

#وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “مؤلف الإعلانات”؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

شروط وظائف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية:

وبيّنت الهيئة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.

طريقة التقديم على وظائف هيئة المحتوى المحلي:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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