وظائف شاغرة في مركز الدراسات والبحوث الدفاعية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية:

وأبرزت إدارة المركز، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف وحدة تصميم هندسة الهوائيات: شهادة الدكتوراه في تخصصات: (الاتصالات، الإلكترونيات).

– مشرف وحدة الشبكات والاتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (أنظمة وشبكات الكمبيوتر، علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات).

التقديم على وظائف مركز الدراسات والبحوث الدفاعية:

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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