وظائف شاغرة بفروع شركة سيمينس في 3 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الخبر، والرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأبرزت شركة سيمينس الألمانية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مراقب الأداء (الخبر).

– مدير تركيب الأنظمة/ مشروع المترو (الرياض).

– مهندس مبيعات/ تطبيقات المباني الذكية (الرياض).

– رئيس الموارد البشرية الإقليمي (الرياض).

– مدير مشروع (جدة).

التقديم على وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأوضحت سيمينس الألمانية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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