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#وظائف شاغرة في شركة تطوير لتقنيات التعليم

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-28

#وظائف شاغرة في شركة تطوير لتقنيات التعليم

على مسمى مدير عمليات الأمن

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة تطوير لتقنيات التعليم “تيتكو”- المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مدير عمليات الأمن”؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي.

شروط وظائف شركة تطوير لتقنيات التعليم:

وبيّنت شركة تطوير لتقنيات التعليم، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة الشهادة الجامعية في تخصص ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة تطوير لتقنيات التعليم:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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