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#وظائف شاغرة في شركة تطوير لتقنيات التعليم
على مسمى مدير عمليات الأمن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة تطوير لتقنيات التعليم “تيتكو”- المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مدير عمليات الأمن”؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي.
شروط وظائف شركة تطوير لتقنيات التعليم:
وبيّنت شركة تطوير لتقنيات التعليم، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة الشهادة الجامعية في تخصص ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.
التقديم على وظائف شركة تطوير لتقنيات التعليم:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 يوليو 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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